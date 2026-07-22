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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب التقديم لحجز 50 وحدة سكنية بأبنوب وأبوتيج.. الشروط والمستندات المطلوبة

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط فتح باب التقديم لحجز عدد (50) وحدة سكنية شاغرة مملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بنظام السداد النقدي بالقيمة السوقية ضمن محور البيع الحر، وذلك في إطار التعاون بين محافظة أسيوط والصندوق، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إتاحة السكن الملائم، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في توفير وحدات سكنية للمواطنين وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضح المحافظ أن الطرح يتم بالتنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسيوط، برئاسة المهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، والتي تتولى استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحجز، ومراجعة المستندات، والإشراف على استكمال إجراءات التقديم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة من الصندوق، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمتقدمين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوحدات المطروحة يبلغ عددها 50 وحدة سكنية شاغرة تقع بمركزي أبنوب وأبوتيج، ومتاحة للبيع بنظام السداد النقدي بالقيمة السوقية، مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي في إطار الاستفادة من الوحدات غير المستغلة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ أن الراغبين في الحجز يمكنهم الاطلاع على تفاصيل الوحدات المتاحة، وأسعار البيع، وكراسة الشروط والضوابط من خلال مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسيوط، حيث يتم الحصول على استمارة الحجز والإقرار الخاص بالإعلان، واستيفاء البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة وتسليمها إلى المديرية خلال المدة المحددة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي أقرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد محافظ أسيوط أن من أبرز شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر) الحصول على وحدة سكنية أو دعم إسكان حكومي أو قطعة أرض من أي جهة حكومية، كما لا يجوز للأسرة الواحدة الاستفادة بأكثر من وحدة سكنية ضمن هذا الإعلان، مع الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنظمة لعمليات التخصيص والتعاقد.

وأوضح أن الأولوية في التخصيص ستكون وفق أسبقية سداد كامل قيمة الوحدة ومبلغ الصيانة عقب صدور الموافقة المبدئية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم السداد من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المعتمدة، يلي ذلك استكمال إجراءات التعاقد بمقر الصندوق، فيما تتولى مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة تسليم عقود البيع المعتمدة ومحاضر الاستلام للمشترين بعد استيفاء جميع الإجراءات.

واختتم اللواء محمد علوان تصريحه بدعوة المواطنين الراغبين في الحجز إلى الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالإعلان الرسمي، واستكمال المستندات المطلوبة قبل التقدم، مؤكدًا حرص المحافظة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على تيسير الإجراءات، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وسرعة إنهاء إجراءات التخصيص وفقًا للقواعد المنظمة.

أسيوط محافظ أسيوط وحدة سكنية شاغرة صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري

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