العملات العربية في البنوك .. الريال السعودي بـ13.78 جنيه والدينار الكويتي يسجل 168.59

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس 4-6-2026.
سعر العملات العربية اليوم
وأظهر سعر الصرف العربي، ثباتا من دون تغيير في مواجهة الجنيه؛ علي مستوي البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي
وسجل سعر الريال السعودي 13.78 جنيها للشراء و 13.82 جنيها للبيع .
سعر الدينار الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي 168.59 جنيها للشراء و 169.1 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
وصل سعر الدرهم الإماراتي 14.08 جنيها للشراء و 14.13 جنيها للبيع.
سعر الدينار البحريني
وبلغ سعر الدينار البحريني 137.23 جنيها للشراء و 137.65 جنيها للبيع.
سعر الريال العماني
وصل سعر الريال العماني 134.42 جنيها للشراء و 134.8 جنيها للبيع.
سعر الريال القطري
وبلغ سعر الريال القطري نحو 14.18 جنيها للشراء و 14.23 جنيها للبيع.
سعر الدينار الأردني
وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 72.89 جنيها للشراء و 73.3 جنيها للبيع.