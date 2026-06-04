العملات العربية في البنوك .. الريال السعودي بـ13.78 جنيه والدينار الكويتي يسجل 168.59

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس 4-6-2026.

سعر العملات العربية اليوم

وأظهر سعر الصرف العربي، ثباتا من دون تغيير في مواجهة الجنيه؛ علي مستوي البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 13.78 جنيها للشراء و 13.82 جنيها للبيع .

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 168.59 جنيها للشراء و 169.1 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 14.08 جنيها للشراء و 14.13 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 137.23 جنيها للشراء و 137.65 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 134.42 جنيها للشراء و 134.8 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري نحو 14.18 جنيها للشراء و 14.23 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 72.89 جنيها للشراء و 73.3 جنيها للبيع.