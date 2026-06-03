قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ استشعار عن بُعد: درجات الحرارة في العالم الآن غير مسبوقة تاريخيًا والصيف يظهر مُبكرًا
بعد الحج.. درة تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام بإطلالة كاجوال | شاهد
مجموعة مصر.. «دي بروين» يُحذّر: الفوز على كرواتيا لا يضمن شيئًا في المونديال
تصل إلى 44 درجة مئوية.. الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق
الجيش الأمريكي: مُسيّرات إيرانية فشلت في محاولة مهاجمة قواتنا بالكويت
قبل 200 عام.. كيف صنع طلاب قصر العيني التاريخ الطبي في باريس؟
السرير الأخير في الحكاية.. وفاة مصاب ترفع ضحايا حادث زفاف طما إلى 5 شباب
رحلة عائلية تنتهي على سرير المستشفى.. إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بأخميم
تحذير شديد اللهجة.. روسيا تهدّد بإجراءات عسكرية ضد «المظلة النووية» الفرنسية
ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدينار ينخفض.. أسعار العملات العربية في مصر الآن

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات العربية وسجل سعر الدينار الكويتي الأغلي عالميا انخفاضا بقيمة تقترب من 1.4 جنيهات علي مدار تعاملات يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية، في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو  2026، في البنك الأهلي وفقاً لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026:
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 3-6-2026:
سعر الشراء: 164.09 جنيه.
سعر البيع: 169.29 جنيه.

سجّل الريال السعودي أكثر العُملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-6-2026:
سعر الشراء: 13.76 جنيه.
سعر البيع: 13.83 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-6-2026:
سعر الشراء: 14.09 جنيه.
سعر البيع: 14.13 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-6-2026:
سعر الشراء:135.30 جنيه
سعر البيع :137.73 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-6-2026:
سعر الشراء: 13.15 جنيه.
سعر البيع: 14.24 جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-6-2026:
سعر الشراء: 72.26 جنيه.
سعر البيع: 73.34 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-6-2026:
سعر الشراء: 132.60 جنيه.
سعر البيع: 134.88 جنيه.
 

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

أسعار العملات العربية العملات العربية الريال السعودي مصر البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

صلاح مصدق

الأهلي السعودي ينقذ الزمالك من إيقاف الفيفا التأديبي| إيه الحكاية؟

راتب موظف بـ الإفتاء

حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

صبري نخنوخ

تشاجر مع آخرين| القبض على صبري نخنوخ في القاهرة الجديدة

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

حسين الشحات

حسين الشحات يودع الأهلي من التتش بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026|مدرسة بالمنيا تعلن رسوب 80 طالب

ترشيحاتنا

امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين

بمادة الفقه.. انطلاق امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين لعام 2026

راتب موظف بـ الإفتاء

حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر

شيخ الأزهر

بعد دعوة الأزهر.. تصالح آخر العائلات المتضررة في خصومة ثأرية بأسيوط

بالصور

دراسة صادمة: ثلث الأشخاص لديهم القدرة على حماية أنفسهم من الإصابة بالخرف

ثلث الأشخاص يمكنهم تقليل خطر الإصابة بالخرف
ثلث الأشخاص يمكنهم تقليل خطر الإصابة بالخرف
ثلث الأشخاص يمكنهم تقليل خطر الإصابة بالخرف

لتجنب زيادة الوزن .. دراسة تكشف أفضل نظام غذائي للنساء خلال انقطاع الطمث

النظام الغذائي النباتي الأمثل لتجنب الوزن للنساء في سن اليأس
النظام الغذائي النباتي الأمثل لتجنب الوزن للنساء في سن اليأس
النظام الغذائي النباتي الأمثل لتجنب الوزن للنساء في سن اليأس

3 عادات يومية شائعة وراء تساقط الشعر المُبكّر لدى النساء .. طرق العلاج والوقاية

أخطاء يومية تؤدي إلى ترقق الشعر وظهور الفراغات
أخطاء يومية تؤدي إلى ترقق الشعر وظهور الفراغات
أخطاء يومية تؤدي إلى ترقق الشعر وظهور الفراغات

إطلالة مُثيرة | هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان لامع جريء وتُثير تفاعل الجمهور .. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

منزل حورية فرغلي

هجوم وبلطجية .. حورية فرغلي تكشف حقيقة الفيديو المتداول أمام منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد