اقتصاد

الدينار ينخفض 4 جنيهات.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين

أسعار العملات العربية
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات العربية مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل سعر الدينار الكويتي انخفاضا كبير بقيمة تقترب من 4 جنيهات مقارنة بسعر مستهل الأسبوع الماضي.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية، في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 25 مايو 2026، في البنك الأهلي وفقاً لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 25 مايو 2026
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 25مايو 2026:
سعر الشراء: 165.48 جنيه.
سعر البيع: 170.72 جنيه.

سجّل الريال السعودي أكثر العُملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 25-5-2026:
سعر الشراء: 13.88 جنيه.
سعر البيع: 13.95 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 14.21 جنيه.
سعر البيع: 14.25 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء:136.45 جنيه
سعر البيع :138.91 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 13.26 جنيه.
سعر البيع: 14.38 جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 72.87 جنيه.
سعر البيع: 73.96 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 133.73 جنيه.
سعر البيع: 136.03 جنيه.
 

تثبيت سعر الفائدة

وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي علي الفائدة وتحديدا سعر عائد الإيداع عند 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

تم الإبقاء علي سعري الإئتمان والخصم عند 19.5%.

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
غرام فى الكرنك
