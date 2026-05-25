الاستخبارات الأمريكية تكشف لغز اختفاء مجتبى خامنئي.. والمفاوضات الإيرانية في مهب التأجيل

كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن تقارير استخباراتية أمريكية، حالة غموض غير مسبوقة تحيط بمكان وجود مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، وسط تعثر الاتصالات داخل دوائر صنع القرار في طهران بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

وبحسب المعلومات، فإن عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية لا يعرفون الموقع الحالي لمجتبى خامنئي، في وقت أكدت فيه المصادر أن التواصل معه يتم حصراً عبر سعاة ووسطاء، دون أي وسائل اتصال مباشرة.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الصعوبات الأمنية والاتصالية قد تؤدي إلى تأخير إعلان التوصل إلى أي اتفاق سياسي أو تفاهمات مرتقبة، في ظل تعقيدات متزايدة داخل مراكز النفوذ الإيرانية.

ويرى مراقبون أن الغموض المحيط بتحركات مجتبى خامنئي يعكس حساسية المرحلة الحالية داخل إيران، خاصة مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية المرتبطة بالملفات الأمنية والنووية.