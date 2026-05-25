طريقة تشغيل مكالمات الواي فاي في آيفون

يعاني الكثيرون من أصحاب هواتف آيفون بسبب ضعف إشارة شبكات الهواتف المحمولة داخل منزلهم، مما يعرضهم لفقدان استقبال المكالمات بجودة مناسبة، وبالتالي صعوبة الوصول إليهم هاتفياً، والدخول في ميزانية مضاعفة لتقوية إستقبال إرسال الشبكة.

لكن يمكنك بكل بساطة إجراء مكالماتك الهاتفية عن طريق جهاز “الراوتر” من منزلك، دون تكبد أي مبالغ مالية إضافية من خلال ميزة “مكالمات الواي فاي” أو wifi calling، عبر خطوة واحدة من هاتفك.

لكي تفعل ميزة “مكالمات الواي فاي” أو wifi calling على هاتفك الآيفون سيمكنك استقبال كل المكالمات داخل أي مكان بمنزلك، دون الخوف من انقطاع الشبكة أو إنتهاء المكالمة بسبب ذلك.

طريقة تفعيل مكالمة الواي فاي أو wifi calling

اذهب إلى الإعدادات

اكتب في البحث wifi calling

اختر تفعيل باللون الأخضر

وبعد التفعيل يمكنك بكل سهولة استخدام هاتفك وكأنك في أفضل مكان بالخارج، لإستقبال إشارة شبكة الهاتف بمنتهى الدقة والسهولة.