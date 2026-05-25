كريمة عوض: ترامب يواجه مأزقا دوليا وسط تصاعد التوترات

أكدت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الساحة الدولية تشهد منذ أمس اتصالات مكثفة بين قادة العالم، مشيرة إلى أن هذا المستوى من التواصل يحدث لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران، في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.

وأضافت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مأزقا حادا أمام المجتمع الدولي، في ظل غياب تحقيق نتائج حاسمة، إلى جانب ما وصفته بتزايد حجم الخسائر التي تلقي بظلالها على المشهد العالمي.

وأوضحت كريمة عوض، أن الأزمة العالمية ما زالت مستمرة، لافتة إلى أن التداعيات الاقتصادية تتصاعد مع ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز على حركة التجارة العالمية.

الولايات المتحدة وإيران

وأشارت كريمة عوض إلى أن من أبرز ملامح أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما يتم تداوله، هو إعادة فتح مضيق هرمز، وعدم فرض رسوم عبور، إلى جانب الإفراج عن نحو 25 مليار دولار، باعتبارها بنودا رئيسية في مسار التفاهمات الجارية.