كريمة عوض: تحريك المدمرة البريطانية "دراجون" يعكس تصاعد التوتر في مضيق هرمز

علقت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، على تحريك المدمرة البريطانية “دراجون”، موضحة أن التحركات العسكرية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط تأتي في إطار تطورات متسارعة مرتبطة بتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأشارت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تحرك المدمرة البريطانية، إلى جانب وصول حاملة طائرات فرنسية إلى المنطقة خلال الأيام الماضية، يعكس حالة من الاستعداد لتنفيذ مهام محتملة تتعلق بحماية الممرات البحرية الدولية وفتحها أمام حركة الملاحة.

وأضافت كريمة عوض أن هذه التحركات تأتي استكمالًا لاجتماعات سابقة عقدتها دول أوروبية في لندن، ضمت نحو 44 دولة، تم خلالها بحث سبل تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز، حيث وافقت غالبية الدول المشاركة على إرسال قوات ومعدات لدعم هذا الهدف، متسائلة عن احتمالية حدوث احتكاك بين القوات الدولية المتواجدة في المنطقة والجانب الإيراني، وكذلك مدى التزام بريطانيا والدول الأوروبية بعدم الانخراط في أي حرب مباشرة، والاكتفاء بدور تأمين الملاحة في المضيق.

تصعيدًا جديدًا أو التزامًا بالمسارات الدبلوماسية

وشددت كريمة عوض على أن هذه التطورات تفتح العديد من التساؤلات حول مستقبل الأوضاع في المنطقة، وما إذا كانت ستشهد تصعيدًا جديدًا أو التزامًا بالمسارات الدبلوماسية والعسكرية المعلنة.