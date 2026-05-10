قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهائي كاس مصر| بيراميدز يتقدم بهدف على زد في الشوط الأول
مصطفى كامل يعلن عن قرارات جديدة لدعم أعضاء نقابة الموسيقيين
إلغاء الدعوات المجانية.. الزمالك: حجز التذاكر عبر موقع تذكرتي
صدى البلد يكشف تفاصيل تحركات الأهلي لإنهاء أزمة توروب ومفاوضات المدرب الجديد
مواعيد قطارات عيد الأضحى 2026 الإضافية إلى الصعيد كاملة
هجمة صيفية حارة .. تحذير عاجل من حالة الطقس لمدة 5 أيام
سعر الذهب في البحرين.. عيار24 بـ 57 دينارا
بحركات وإيحاءات غير لائقة.. القبض على صانعة محتوى تنشر فيديوهات خادشة للحياء
مسؤول عسكري أردني سابق يحذر من تصاعد التوتر في مضيق هرمز
نقيب الفلاحين: مصر الأولى عربيا في أعداد الحمير
شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير
هل ظهر فيروس هانتا بمصر.. مستشار الرئيس للصحة يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول عسكري أردني سابق يحذر من تصاعد التوتر في مضيق هرمز

الفريق قاصد محمود
الفريق قاصد محمود
رنا عبد الرحمن

أكد الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، أن الرد الإيراني المرتقب على المقترحات الأمريكية سيتمسك بالثوابت التي أعلنتها طهران مسبقًا، وفي مقدمتها وقف الحرب قبل فتح أي نقاش يتعلق بالملف النووي أو أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وخلال ظهوره على قناة إكسترا نيوز، أوضح أن إيران تسعى للحصول على ضمانات قوية وملزمة، نتيجة تراجع الثقة في الاتفاقات مع الولايات المتحدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي السابق.

وأشار إلى أن الوجود العسكري الأمريكي داخل المضيق يُنظر إليه إيرانيًا باعتباره تهديدًا مباشرًا قد يستدعي الرد، بينما تعتبر واشنطن أي محاولة لكسر الحصار البحري تصعيدًا يستوجب المواجهة، وهو ما يزيد من احتمالات تفجر الأوضاع بالمنطقة.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤجل أي تحرك عسكري واسع خلال الفترة المقبلة، بسبب الضغوط الاقتصادية الداخلية، إلى جانب ترتيبات زيارة مرتقبة إلى الصين.

كما أوضح أن مشاركة فرنسا وبريطانيا بقطع بحرية قرب المضيق تعكس اتساع دائرة التوتر، لكنها لا ترقى لحجم الحضور الأمريكي، معتبرًا أن الموقف الفرنسي يميل إلى الدعم السياسي والتحركات الدولية لاحتواء الأزمة أكثر من الانخراط في مواجهة مباشرة مع إيران.

وأكد أن إيران لا تزال تمتلك قدرات عسكرية مؤثرة، تشمل الصواريخ والغواصات الصغيرة والطائرات المسيّرة البحرية، ما يمنحها القدرة على التأثير في أي مواجهة محتملة داخل المنطقة، حتى دون فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز.

مضيق هرمز اكسترا نيوز الولايات المتحدة نووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

ترشيحاتنا

المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشئون السياحة

مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون السياحة يزور منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة

الدكتور عاطف عبد اللطيف

عاطف عبد اللطيف: زيارة ماكرون لمصر رسالة ثقة عالمية تؤكد مكانة مصر السياسية والسياحية

الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر تزور الأهرامات

رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر تزور منطقة أهرامات الجيزة | صور

بالصور

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد