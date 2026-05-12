كريمة عوض: إيران تطرح نقل اليورانيوم لدولة ثالثة.. التوتر يشتعل بين واشنطن وطهران

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن الرد الأمريكي وصل إلى طهران عقب الرد الإيراني على التعديلات التي طُرحت على المقترح الأمريكي، والذي جاء بدوره ردًا على المقترح الإيراني الأساسي المكوّن من 14 نقطة في صفحة واحدة، وتم تبادل هذه المقترحات عبر وساطة باكستان عدة مرات ذهابًا وإيابًا دون التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.

وأضافت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بتصريحات حادة، متابعة: "ترامب قال إن الرد الإيراني الذي وصل إلى واشنطن "غير مقبول تمامًا"، عبارة عن قمامة".

وأوضحت كريمة عوض أن ترامب نشر في أول تعليق له عبر منصة "تروث سوشيال" أنه اطلع على ما أرسله المسؤوليين الإيرانيين، لكنه لم يبدِ أي قبول له، مؤكدًا رفضه الكامل له، مشيرة إلى أن إيران أكدت أن مطالبها مشروعة، وتشمل فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحرب بشكل فوري ورفع القيود عن تجارة النفط الإيراني، إلى جانب ملفات أخرى.

ولفتت كريمة عوض إلى أن التطور الأبرز تمثل في طرح إيراني بشأن ملف اليورانيوم، حيث اقترحت طهران خفض نسبة التخصيب في جزء من اليورانيوم لديها، مع نقل الكميات المخصبة إلى دولة ثالثة، بشرط إعادتها في حال فشل المفاوضات بين الجانبين.