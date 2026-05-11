أسواق أوروبا تغلق مرتفعة رغم تعثر المحادثات مع إيران وتراجع أسهم الدفاع

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، بينما استوعب المستثمرون أحدث تطورات الجمود في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الشامل بنسبة 0.1% عند نهاية التداولات، وأغلقت البورصات الإقليمية في لندن وفرانكفورت وميلانو في المنطقة الإيجابية، بينما تراجع مؤشر "كاك 40" في باريس بنحو 0.8%، وجاء أداء القطاعات الأوروبية متباينًا بشكل عام، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.

وتراجعت أسهم شركات الدفاع الأوروبية بعد أن بدا أن محادثات السلام في الشرق الأوسط، التي دعمت الأسواق الأسبوع الماضي، قد وصلت إلى طريق مسدود، حيث أنهى عملاق الصناعات الدفاعية الألماني "راينميتال" الجلسة منخفضًا بنسبة 2.7%، بينما أغلقت شركة "رينك" المصنعة لأجزاء الدبابات على تراجع بنسبة 3.8%، كما هبط سهم "ليوناردو" الإيطالية بنسبة 3%، في حين تراجع سهم "هينسولدت" الألمانية بنسبة 3%، وانخفض سهم شركة "بابكوك إنترناشونال" البريطانية المتخصصة في الصناعات الجوية بنسبة 1.7% عند الإغلاق.

وجاء هذا التراجع بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني المضاد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بأنه «غير مقبول»، وكان المفاوضون قد تلقوا رد إيران على المقترحات الأمريكية الخاصة بمحادثات السلام، حيث طالب النظام في طهران بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع العقوبات عن البلاد، وفقًا لما نقلته "سي إن بي سي".

لكن ترامب قال في منشور على منصة «تروث سوشيال»، الليلة الماضية، إنه لم يعجبه الرد الإيراني، مضيفًا أنه «غير مقبول تمامًا»، وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب مع إيران «لم تنتهِ»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تزالان تسعيان إلى كبح طموحات طهران النووية.

كما جاء تراجع أسهم شركات الدفاع بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نهاية الحرب المستمرة منذ 4 سنوات في أوكرانيا قد تكون قريبة، وقال بوتين، عقب العرض العسكري السنوي ليوم النصر في موسكو الذي جرى تقليصه بشكل كبير، إن الصراع، الذي وصفه بـ«العملية العسكرية الخاصة»، «يقترب من نهايته»، ومع ذلك أعلن الجيش الأوكراني تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة روسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في انتهاك واضح لهدنة استمرت يومين كان قد جرى الاتفاق عليها بين الطرفين.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث صعد خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 2.4% إلى 103.77 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنسبة 2.3% إلى 97.57 دولار للبرميل.

وفي "وول ستريت"، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.3%، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%، مع تسجيل المؤشرين مستويات قياسية جديدة، بينما استقر مؤشر داو جونز الصناعي دون تغيير يذكر.

كما تتركز الأنظار على زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين في وقت لاحق من الأسبوع، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن مجموعة واسعة من القضايا، من التجارة إلى ضوابط تصدير المعادن النادرة، إضافة إلى ملفات الجغرافيا السياسية العالمية.