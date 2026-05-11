توم واريك: واشنطن تسعى لتشديد الضغط على إيران لإعادتها إلى المفاوضات

قال توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقًا، إنّ الإدارة الأمريكية تسعى إلى زيادة الضغط على إيران لدفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم رد أكثر جدية وبنّاءً، بدلاً من الرد الذي قدمته طهران مؤخراً.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى تكثيف الحصار على الموانئ الإيرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى تأمين حركة السفن في مضيق هرمز عبر الدعم العسكري والمرافقة البحرية وإزالة الألغام ومنع الهجمات بالطائرات المسيّرة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحركات لا تهدف إلى تجميد الصراع بقدر ما تسعى إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في أي مفاوضات مقبلة مع إيران، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مناقشة هذا الملف خلال زيارته المرتقبة إلى الصين باعتباره أولوية ضمن جدول أعماله.

وتابع نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقًا أن واشنطن تراهن على دور صيني أكثر فاعلية في الضغط على إيران، خاصة أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفط القادم من إيران والدول العربية عبر مضيق هرمز.

ولفت إلى أن طهران بدورها تحاول تعزيز أوراق الضغط الخاصة بها استعداداً لأي جولة تفاوضية جديدة، موضحًا، أن الطرفين يتنافسان حالياً على امتلاك النفوذ الأقوى قبل استئناف المفاوضات.