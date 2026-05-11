قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا | تفاصيل
أحمد موسى : غدا لقاء بين الرئيس السيسي ومدير صندوق النقد الدولي
محافظ الإسكندرية يستقبل خلف الحبتور .. ورجل الأعمال الإماراتي يشيد بعروس البحر
حبس المنتج عوض ماهر 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه في قضية شيكات
روته ووزيرة خارجية كندا يبحثان تعزيز الإنتاج الدفاعي وأمن القطب الشمالي ودعم أوكرانيا
الخارجية : استرداد 30 ألف قطعة أثرية الـ10 سنوات الماضية من مختلف دول العالم
لو وافقت تبقى كارثة | إعلامي ينبّه الأهلي لأزمة صادمة بسبب إمام عاشور
تشكيل أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي
أحمد موسى: استقبال حافل للرئيس السيسي في نيروبي خلال أعمال قمة أفريقيا فرنسا
هل يعود للحرب.. اجتماع طارئ بين ترامب وفريق الأمن القومي الأمريكي
محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم
بعد إعلان حملها.. ليلي زاهر: معجزة صغيرة تحت نبضات قلبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توم واريك: واشنطن تسعى لتشديد الضغط على إيران لإعادتها إلى المفاوضات

ايران
ايران
عادل نصار

قال توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقًا، إنّ الإدارة الأمريكية تسعى إلى زيادة الضغط على إيران لدفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم رد أكثر جدية وبنّاءً، بدلاً من الرد الذي قدمته طهران مؤخراً.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى تكثيف الحصار على الموانئ الإيرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى تأمين حركة السفن في مضيق هرمز عبر الدعم العسكري والمرافقة البحرية وإزالة الألغام ومنع الهجمات بالطائرات المسيّرة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحركات لا تهدف إلى تجميد الصراع بقدر ما تسعى إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في أي مفاوضات مقبلة مع إيران، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مناقشة هذا الملف خلال زيارته المرتقبة إلى الصين باعتباره أولوية ضمن جدول أعماله.

وتابع نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقًا أن واشنطن تراهن على دور صيني أكثر فاعلية في الضغط على إيران، خاصة أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفط القادم من إيران والدول العربية عبر مضيق هرمز.

ولفت إلى أن طهران بدورها تحاول تعزيز أوراق الضغط الخاصة بها استعداداً لأي جولة تفاوضية جديدة، موضحًا، أن الطرفين يتنافسان حالياً على امتلاك النفوذ الأقوى قبل استئناف المفاوضات.

الإدارة الأمريكية إيران المفاوضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

بيان توضيحي

القابضة للمياه توضح حقيقة خطاب “العلاوات الخاصة والاستثنائية” المتداول على مواقع التواصل

جانب من اللقاء

وزيرة الإسكان تبحث مع نقيب المهندسين تعزيز التعاون المشترك

دعم مواد بترولية

بالأرقام.. كيف خفضت الحكومة دعمها على المواد البترولية بالموازنة الجديدة بنسبة 78.8%.. صدى البلد يشرح

بالصور

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طبيب يكشف .. هل تجعيدة الأذن علامة خفية على أمراض القلب؟

تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن

رئيس لجنة الطاقة النظيفة لـ صدى البلد : الحكومة تقود التحول للسيارات الكهربائية .. ومصر تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا للصناعة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد