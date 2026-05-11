هل يعود للحرب.. اجتماع طارئ بين ترامب وفريق الأمن القومي الأمريكي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يجتمع اليوم مع فريقه للأمن القومي لمناقشة الخطوات التالية في الحرب مع إيران.

ونقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن الخيارات المطروحة للنقاش ستشمل إمكانية استئناف العمليات العسكرية.

كان ترامب قد صرّح خلال مؤتمره الصحفي الأخير بأنه سيلتقي اليوم بـ"كبار جنرالاته"، ومن بينهم شخصيات رئيسية مثل نائب الرئيس جيه دي فانس، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني بأنه "مقترح أحمق".

وأضاف ترامب أن إيران أبرمت اتفاقيات مع الولايات المتحدة ثم نقضتها، وأن مقترحها لا يتناول مساعيها للحصول على أسلحة نووية، وقال لاحقاً إن وقف إطلاق النار ينهار، ووصفه بأنه "على حافة الانهيار".