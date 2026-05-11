أخبار العالم

"دانجوتي" النيجيرية لتكرير النفط تستهدف تقييمًا يصل لـ50 مليار دولار بالطرح العام

يستهدف أليكو دانجوتي، أغنى شخص في أفريقيا، تقييمًا يصل إلى 50 مليار دولار في الطرح المزمع لشركة التكرير التابعة له في البورصة خلال العام الجاري، مستفيدًا من ارتفاع أسعار النفط الذي عزز آفاق الشركة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن هوياتهم، أن شركة "دانجوتي" للنفط والكيماويات قد تبيع ما يصل إلى 10% من أسهمها من خلال الإدراج في بورصة نيجيريا، ما يعني أن حجم الطرح قد يصل إلى 5 مليارات دولار.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في مجموعة دانجوتي إن هذا الرقم يتماشى مع التوجهات الحالية للشركة، رافضًا التعليق على مزيد من التفاصيل، وبحسب المصادر، قد تبيع الشركة حصة أقل في عملية بيع الأسهم اعتمادًا على ظروف السوق، على أن تجمع المبلغ المتبقي في وقت لاحق، كما درست الشركة إمكانية تنفيذ إدراج ثانوي للمصفاة في لندن في مرحلة لاحقة، وفقًا لـ"بلومبرج".

وسيتم استخدام عائدات الطرح العام الأولي لمضاعفة قدرة دانجوتي على تكرير النفط، والتي تبلغ حاليًا نحو 650 ألف برميل يوميًا، مع تحول الشركة بشكل متزايد إلى مصدر مهم لإمدادات وقود الطائرات الحيوية إلى أوروبا.

ويعمل رجل الأعمال النيجيري، الذي تقدر ثروته بنحو 36 مليار دولار وفق مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات، أيضًا على تجهيز شركتي الأسمنت والأسمدة التابعتين له لطرحهما في البورصة، كما تخطط مجموعته بشكل منفصل لإضافة إدراج في لندن لوحدة مواد البناء التابعة لها، شركة "دانجوتي سيمنت" المدرجة في لاجوس.

