مستشار المرشد : ترامب يلوّح بتهديد نووي .. وإيران هزمت أمريكا في ساحة المعركة

قال مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل “تهديداً نووياً مبطناً”، معتبراً أنه وقع تحت تأثير ما وصفه بـ“مزاعم البنتاجون بشأن التستر على أعداد القتلى”.



وأضاف ولايتي أن ترامب “لا ينبغي أن يتصور أنه سيزور الصين منتصراً مستغلاً حالة الهدوء الحالية”، مشيراً إلى أن إيران، بحسب تعبيره، “حققت انتصارات في ساحة المعركة أمام الولايات المتحدة”.



وتابع مستشار المرشد الإيراني أن طهران لا ترى أن واشنطن ستكون قادرة على تحقيق تفوق في المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن “إيران لن تسمح بتحقيق أي مكاسب سياسية أو عسكرية على حسابها”، على حد قوله.