شركة إسرائيلية تفوز بعقد أمريكي لتزويد الجيش بأنظمة متطورة لمكافحة الطائرات المسيّرة

بعد الفشل المتكرر في التصدي للطائرات المسيرة الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، ومع تعثر جهود إسرائيل في مواجهة الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله في هجمات سابقة، أعلنت شركة “سمارت شوتر” الإسرائيلية المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع والأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عن فوزها بعقد جديد مع وزارة الحرب الأمريكية بقيمة تقدر بنحو 10.7 مليون دولار، لتزويد الجيش الأمريكي بأنظمة التحكم في إطلاق النار SMASH 3000SA المخصصة للتعامل مع الطائرات المسيرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف”، من المقرر تسليم الأنظمة خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن تشمل الصفقة خدمات دعم وضمان ممتد لمدة ثلاث سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن الطلب العالمي المتزايد على حلول مكافحة الطائرات المسيّرة يعزز من توسع الشركة في الأسواق الدولية.



وأضاف أن أنظمة “SMASH” أصبحت تُعد من الأدوات الأساسية للقوات البرية في مواجهة التهديدات الجوية الحديثة، مؤكداً استمرار الشركة في تطوير تقنياتها لدعم الجيوش حول العالم.