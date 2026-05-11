جنوب لبنان يشتعل.. حزب الله يمطر القوات الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات المفخخة

أفاد جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق عدة صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة على القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح جيش الاحتلال أن اثنتين من الطائرات المسيرة المتفجرة أصابتا مركبات هندسية غير مأهولة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي سياق منفصل، أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أمس غارة جوية على مبنى في جنوب لبنان، حيث تم التعرف على اثنين من عناصر حزب الله.

وأشار الجيش إلى أن المبنى يقع بالقرب من مواقع القوات الإسرائيلية، وكان حزب الله يستخدمه لشن هجمات متقدمة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن العنصرين قُتلا في الغارة.