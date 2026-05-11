تراجع الواردات الأمريكية من النفط النيجيري 15٪ خلال الربع الأول من 2026

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر سوق استهلاكية للواردات في العالم، أنها أنفقت نحو 578.78 مليون دولار على واردات النفط الخام من نيجيريا خلال الربع الأول من عام 2026، متراجعة بنسبة 15.06% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي أن الولايات المتحدة استوردت 7.84 مليون برميل من النفط الخام النيجيري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 8.44 مليون برميل خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض سنوي بلغ 7.03%.

وسجلت الواردات الأمريكية من النفط النيجيري تراجعًا حادًا بين فبراير ومارس 2026، إذ انخفضت الكميات المستوردة من 4.64 مليون برميل في فبراير إلى 1.54 مليون برميل في مارس، ما يشير إلى تغيرات قصيرة الأجل في مستويات العرض أو الطلب.

وتراجعت كذلك قيمة واردات الخام النيجيري من 345.33 مليون دولار في فبراير إلى 114.49 مليون دولار في مارس عام 2026.

وأشارت البيانات إلى انخفاض حصة نيجيريا من إجمالي صادرات النفط الأفريقية إلى الولايات المتحدة من نحو 61.7% في الربع الأول من 2025 إلى 34.8% في الفترة نفسها من 2026، وسط تصاعد المنافسة من دول أفريقية أخرى، خاصة ليبيا وغانا.