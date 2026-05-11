حزب الله يقتل جنديا إسرائيليا ويعطل منظومة للقبة الحديدية

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي صهيوني بانفجار مسيرة أطلقها حزب الله على قواته بمنطقة المنارة على الحدود مع لبنان.



في التفاصيل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل الجندي، بعد تسلل عدة مسيّرات وانفجار إحداها بشكل مباشر قربه، دون أن تتمكن أنظمة الرصد الإسرائيلية من اكتشافها أو إصدار إنذار مسبق في المنطقة.

وجاء في إعلان جيش الاحتلال، مقتل رقيب أول احتياط من مستوطني مستوطنة بيتاح تكفا المقامة على أراضي الفلسطينيين، إثر إصابته بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله باتجاه موقع عسكري قرب كيبوتس منارة في منطقة إصبع الجليل شمالي فلسطين المحتلة.

18 جندي قتيل

أوضح جيش الاحتلال أن الجندي القتيل كان يعمل سائقا في كتيبة النقل التابعة لشعبة التكنولوجيا واللوجستيات، وكان ينقل معدات عمل ثقيلة إلى الموقع العسكري لحظة تعرضه للهجوم.

أكد جيش الاحتلال أن مقتل الجندي رفع عدد قتلاه العسكريين على الحدود مع لبنان إلى 18 منذ بداية مارس.

منظومة للقبة الحديدية

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مسؤولين عسكريين أكدوا إصابة منظومة للقبة الحديدية في قصف بمسيرة أطلقها حزب الله.



فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر عسكرية بأن لدى حزب الله نحو 100 مشغّل مؤهل للمسيرات لم نقتل منهم حتى الآن إلا أقل من 10.

وشن الاحتلال 13 غارة إسرائيلية منذ صباح اليوم على بلدات في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

