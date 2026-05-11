غارات وإنذارات إسرائيلية بالإخلاء لسكان جنوب لبنان

ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قدم إنذارا لسكان 9 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي بالإخلاء مسافة 1000 متر.

وشن الاحتلال 9 غارات اليوم على بلدات يحمر الشقيف وتول وشوكين وكفررمان و بلدة عبا في النبطية جنوبي لبنان.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، أبلغ جيش الاحتلال سكان البلدات الحدودية أنه بدأ بشن موجة غارات في جنوب لبنان ستستمر لساعات فيما تظهر حركة نشطة للقوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية من الأراضي المحتلة.