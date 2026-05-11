أخبار العالم

حريق على متن طائرة تركية بعد هبوطها في نيبال

هاجر رزق

اندلع حريق محدود على متن طائرة تركية بعد هبوطها في كاتمندو، عاصمة نيبال، وتم إجلاء الركاب في المطار، و ذلك بحسب وسائل إعلام دولية.


 

وتسببت حالة الطوارئ بإغلاق المطار لمدة ساعة، وقال متحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال إن جميع الركاب البالغ عددهم 277 راكبا، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم، تم إجلاؤهم بأمان.


 

وأوضح أن الطائرة من طراز إيرباص A330 وكانت قادمة من إسطنبول، مشيرا إلى أن الحريق اندلع في الإطار الخلفي الأيمن للطائرة عقب تنفيذ عملية الهبوط.


 

و من جهة أخرى، اندلع حريق هائل في مستودع بالقرب من مطار شارل ديجول في باريس ليلة السبت، مما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان كان مرئياً على بعد عدة أميال، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية .



 

لم يُصب أحد بأذى في الحريق، ولم تتأثر الرحلات الجوية، وفقًا لصحيفة " لو باريزيان" نقلاً عن مسؤولين.


 

دفعت السلطات الفرنسية بنحو 60 عنصر إطفاء إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

