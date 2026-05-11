أخبار العالم

بعد السجن 8 أشهر.. إطلاق سراح رئيس وزراء تايلاند الأسبق تاكسين شيناواترا

أفادت قناة روسيا اليوم بإطلاق سراح رئيس وزراء تايلاند الأسبق تاكسين شيناواترا في بانكوك اليوم الاثنين بعد 8 أشهر من حكم بالسجن لمدة عام واحد في تهمة تتعلق بالفساد.

ووجهت إليه تهمة إساءة استخدام السلطة بسبب اتهامات تشمل استخدام منصبه لصالح مصالحه التجارية الخاصة والموافقة غير القانونية على مشروع يانصيب حكومي تسبب في خسائر للحكومة.

واحتشد نحو 300 من المؤيدين والحلفاء السياسيين خارج سجن كلونغ بريم المركزي لاستقبال الملياردير البالغ من العمر 76 عاما.

وكان تاكسين قطبا في مجال الاتصالات أسس حزبه السياسي الخاص في عام 1998 وشغل منصب رئيس الوزراء من عام 2001 حتى أطاح به انقلاب عسكري في عام 2006 بينما كان في الخارج.

وأدت الإطاحة به إلى إثارة قرابة عقدين من الاستقطاب السياسي العميق والعنيف أحيانا، بينما حققت آلته السياسية عدة عودات للسلطة حتى مع بقاء تاكسين نفسه في منفى اختياري هربا مما وصفه بالاضطهاد السياسي عبر المحاكم.

وتاكسين أول رئيس وزراء منتخب في تاريخ تايلاند يكمل فترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات، وجذبت سياسات مثل نظام الرعاية الصحية الوطني ومشاريع بناء الطرق في المناطق الأقل تطورا في البلاد دعما مخلصا من الفئات الفقيرة في المجتمع، لا سيما في المناطق الريفية في الشمال والشمال الشرقي، لكن شعبيته وأسلوبه الذي اتسم أحيانا بالاستعلاء خلق انقسامات عميقة بين قاعدته والنخب الحضرية والملكيين والجيش في البلاد.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

