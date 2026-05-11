حاملة نفط عراقية متجهة إلى فيتنام تعبر مضيق هرمز

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن ناقلة النفط الخام العملاقة "أجيوس فانوريوس 1" المحملة بالنفط الخام العراقي والمتجهة إلى فيتنام عبرت مضيق هرمز أمس عبر الطريق الإيراني المحدد، وذلك بعد أن وردت أنباء تفيد بأن السفينة عبرت المضيق عن طريق إيقاف تشغيل أجهزة التتبع لتجنب الهجمات الإيرانية.

و من جهة أخرى، تستعد أكثر من 40 دولة للمشاركة، اليوم الاثنين، في اجتماع دولي تقوده بريطانيا وفرنسا لبحث تشكيل بعثة أمنية متعددة الجنسيات تهدف إلى حماية السفن وضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.



وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي سيترأس الاجتماع إلى جانب نظيرته الفرنسية كاترين فوتران، في أول لقاء لوزراء الدفاع مخصص لمناقشة المهمة البحرية المحتملة.