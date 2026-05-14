موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام روسيا والبرازيل

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض وديتين استعداداً لـ كأس العالم 2026 حيث يواجه روسيا ثم البرازيل في إطار برنامج إعداد المنتخب لكأس العالم 2026.

تقام مباراة المنتخب الودية أمام روسيا، يوم 28 مايو الجاري بإستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

بينما يخوض المنتخب الوطني وديته الثانية أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية.

وأسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التى أقيمت فى مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخب.