مدحت شلبي ينتقد الحملة ضد حسام عبد المجيد: عيب ولا يصح

انتقد الإعلامي مدحت شلبي الحملة التي يتعرض لها حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها لا تخدم الفريق قبل مباراة نهائي الكونفدرالية.

تصريحات شلبي عن حسام عبد المجيد

وقال مدحت شلبي خلال تقديمه برنامجه “يا مساء الأنوار” عبر قناة MBC مصر 2، إنه مستاء جدًا من الهجوم الموجه ضد اللاعب، موضحًا أن الأمر وصل إلى اتهامه بالتقصير في مباريات سابقة أمام الأهلي واتحاد العاصمة.

وأضاف شلبي أنه يشك في أن من يروج لهذه الاتهامات من جماهير الزمالك نفسها، مشيرًا إلى أن حسام عبد المجيد يلعب في مركز يتطلب احتكاكات قوية واصطدامات مستمرة، وبالتالي فإن الأخطاء واردة وطبيعية.

وأكد الإعلامي أن ما يتعرض له اللاعب ليس في مصلحة الزمالك، خاصة أنه مرشح ليكون أساسيًا في المباراة المقبلة يوم السبت، لافتًا إلى أنه يؤدي بروح قتالية ويلعب برجولة داخل الملعب.

كما رفض شلبي ما يتردد حول إمكانية انتقال اللاعب إلى الأهلي أو عدم اهتمامه بالفريق، واصفًا هذه الأقاويل بأنها “غير صحيحة ولا تليق”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأخطاء جزء طبيعي من كرة القدم، خصوصًا في مركز قلب الدفاع، مطالبًا بضرورة دعم اللاعب ومساندته قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.