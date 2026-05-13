محمد شبانة يُدعّم حسام عبد المجيد قبل نهائي الكونفدرالية .. ماذا قال؟

أكد الإعلامي محمد شبانة دعمه لمدافع نادي الزمالك، حسام عبد المجيد، قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في قدرة اللاعب على الظهور بشكل قوي خلال اللقاء.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة CBC: «حسام عبد المجيد مدافع قوي ودولي، ولا يمكن اختزال مستواه في لقطة أو خطأ خلال مباراة اتحاد العاصمة، والنهائي يمثل فرصة كبيرة له لمحو أي أخطاء سابقة».

وأضاف: «حسام عبد المجيد لاعب محترم، وكل اللاعبين حرصوا على دعمه بعد المباراة الماضية، وأتوقع أن يكون نجم اللقاء وأحد أسباب تحقيق الفوز».

وتابع شبانة: «الزمالك يمتلك فرصة كبيرة بوجود 11 مقاتلًا داخل الملعب، إلى جانب 50 ألف مشجع، وكأن كل مشجع يمتلك ألف حنجرة لدعم الفريق».