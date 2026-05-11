حزب الله: قصفنا تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة رشاف جنوبي لبنان

أعلن حزب الله، قصف بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة رشاف جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي بانفجار مسيرة أطلقها حزب الله على قواته بمنطقة المنارة على الحدود مع لبنان.

في التفاصيل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل الجندي، بعد تسلل عدة مسيّرات وانفجار إحداها بشكل مباشر قربه، دون أن تتمكن أنظمة الرصد الإسرائيلية من اكتشافها أو إصدار إنذار مسبق في المنطقة.

وجاء في إعلان جيش الاحتلال، مقتل رقيب أول احتياط من مستوطني مستوطنة بيتاح تكفا المقامة على أراضي الفلسطينيين، إثر إصابته بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله باتجاه موقع عسكري قرب كيبوتس منارة في منطقة إصبع الجليل شمالي فلسطين المحتلة.