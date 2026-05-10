حريق بالجليل الأعلى.. سلاح حزب الله الفتاك يشعل شمال إسرائيل

أفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بأن حريقا اندلع في منطقة مرغليوت بالجليل الأعلي جراء سقوط مسيرة مفخخة، أطلقها حزب الله من لبنان.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 2846 شخصا وإصابة 8693 آخرين نتيجة القصف الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس حتى 10 مايو.

كان المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة معز دريد أمد في تصريحات له، أنه على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي؛ إلا أن الهجمات الإسرائيلية أدت لاستمرار قتل النساء ونزوحهن في لبنان، مشيراً إلى مقتل 25 امرأة وإصابة 109 أخريات في لبنان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال دريد: "شهدتُ بنفسي التداعيات الإنسانية الجسيمة لما تتعرض له النساء والفتيات من قتل متواصل ونزوح في ظل وقف إطلاق نار هش"..مؤكدا أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا للحقوق والضمانات المكفولة للمدنيين بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني.