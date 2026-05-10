الكويت تدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتعرض سفينة تجارية في مياه دولة قطر الإقليمية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817، وبما يزيد من حدة التوتر في المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكدت وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة قطر الشقيقة في حفظ أمنها واستقرارها وسيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية.

وشددت على أهمية تضافر الجهود الدولية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وضمان سلامة وحرية الملاحة الإقليمية.