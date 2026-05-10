نتنياهو يلوح بعملية عسكرية جديدة ضد إيران بسبب اليورانيوم المخصب

أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على ضرورة إخراج اليورانيوم المخصب من إيران ، مشيرا إلى أن ترامب أخبره أنه يريد الدخول إلى إيران وإخراجه.

وقال نتنياهو في تصريحات له: الحرب لم تنته على إيران ويجب الدخول لإخراج اليورانيوم المخصب.

وأضاف نتنياهو : يجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران.



وتابع : لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لأن إيران لا يزال لديها قدرات رغم أننا قلصنا الكثير منها



وزاد : ما زال لدى إيران مواقع تخصيب يجب تفكيكها ووكلاء تدعمهم وصواريخ باليستية تسعى لإنتاجها.



وأكمل: لن أتحدث عن وسائل عسكرية لكن أخذ اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قابل للتنفيذ.



وختم : لن أقدم جدولا زمنيا محددا للحصول على اليورانيوم الإيراني لكنني أقول إنها مهمة بالغة الأهمية.