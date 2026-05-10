ترامب يهدد: يمكن أن نتحرك ضد إيران عسكريا لأسبوعين إضافيين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا اقترب أي أحد من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض؛ فستعلم واشنطن بذلك و“سنقوم بتفجيره”.

وقال ترامب في تصريحات له، مهددا طهران: يمكن أن نتحرك ضد إيران عسكريا لأسبوعين إضافيين ونضرب كل هدف من الأهداف المحددة.

وزاد: لدينا أهداف معينة كنا نسعى لتحقيقها في إيران، وربما نكون قد أنجزنا نحو 70% منها، وتوجد أهداف أخرى لا يزال من الوارد جدا أن نقوم باستهدافها.

وواصل ترامب قائلا: حتى لو لم نضرب الأهداف المتبقية في إيران؛ فسيتطلب الأمر منها سنوات عديدة لإعادة البناء.

وأتم ترامب تصريحاته: كان لزاما عليَّ أن أتدخل عسكريا؛ فقد كنت أعلم يقينا أن إيران في طريقها لامتلاك سلاح نووي.