الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

استطلاع: أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين غير راضين عن تعامل ترامب مع الاقتصاد

دونالد ترامب
أ ش أ

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين غير راضين عن تعامل الرئيس دونالد ترامب مع التضخم والاقتصاد، وأن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب والحرب في إيران تُلحقان الضرر بفرص حزبه في انتخابات التجديد النصفي.

ووجد الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه اليوم /الأحد/، أن التضخم وتكاليف المعيشة هما أهم القضايا التي تشغل بال الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، والتي ستُحسم فيها السيطرة على مجلسي الكونجرس.

ولكن في مؤشر مقلق للجمهوريين، أعرب أكثر من نصف الناخبين المسجلين (ما يقرب من 58%) عن عدم رضاهم "بشدة" أو "إلى حد ما" عن تعامل الرئيس الأمريكي مع التضخم وتكاليف المعيشة، بحسب الاستطلاع.

وأعرب ما يزيد قليلا عن 50% عن عدم رضاهم عن تعامل ترامب مع الوظائف والاقتصاد، بينما قالت نسبة أكبر (55%) "إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب أضرت بالاقتصاد الأمريكي".. وقال ربع الناخبين تقريبا "إن سياسات الرئيس التجارية ساهمت في تحسين الاقتصاد".

وقالت الصحيفة "إن هذه التقييمات المتدنية لأداء ترامب في إدارة الاقتصاد والحرب تنعكس على نسبة تأييده".. فقد أظهر الاستطلاع أن ما يزيد قليلا عن 54% من الناخبين الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب كرئيس مقابل ما يزيد قليلا عن 39% راضين.. كما أعرب أكثر من 58% من المستقلين عن رأي سلبي تجاهه.

ويأتي استطلاع صحيفة "فايننشال تايمز" الجديد في لحظة حاسمة لإدارة ترامب، مع تبقي ستة أشهر على انتخابات التجديد النصفي.

وقد أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين وغيرها من السلع الاستهلاكية، وقسمت قاعدة ترامب الشعبية، التي ساعدته على الفوز بالرئاسة عام 2024 بوعوده بكبح التضخم ووضع "أمريكا أولا".

