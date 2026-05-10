ترامب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاحا نوويا لأنهم مجانين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن واشنطن لا يمكنها السماح لإيران بامتلاك سلاحا نوويا لأنهم مجانين على حد تعبيره.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب: لا يمكننا السماح للإيرانيين بالوصول إلى الوقود النووي ، وقوة الفضاء الأمريكية تتولى مراقبة يورانيوم إيران المدفون تحت الأرض.

وأضاف ترامب: بالنسبة لإيران فإنهم مهزومون عسكريا وليس لديها قوات بحرية ولا قوات جوية ، وليس لديها لا أسلحة مضادة للطائرات ولا رادارات.

وتابع ترامب: إيران تفتقر إلى القادة بعدما قضينا عليهم وقضينا على صفوف القيادة الثلاثة في إيران.

وزاد : نتعامل مع مجموعة “صعبة المراس” و لو انسحبنا اليوم لاستغرق الأمر من إيران 20 عاما لإعادة بناء قدراتها.

وأكمل ترامب: لو لم أقم بإلغاء الاتفاق النووي لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا. والإيرانيون كانوا يمتلكون صواريخ بمقدورها الوصول إلى أوروبا.



وختم ترامب: لولاي لوصلت صواريخ إيران العابرة للقارات إلى أوروبا

لو لم أقتل سليماني لكانت إيران اليوم دولة أكثر تنظيما وكفاءة.