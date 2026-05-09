قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خان الخليلي في آخر زيارة.. أحمد موسى: ماكرون يتجول مع الرئيس السيسي في قلعة قايتباي بالإسكندرية
خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء العاصمة
كاف يوجه صدمة مدوية لـ صن داونز والجيش الملكي بشأن حكام نهائي إفريقيا
حفاوة استقبال كبيرة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي اصطحب ماكرون في جولة بشوارع الإسكندرية
القصابين تكشف عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2026
أحمد موسى يقدم اعتذارا لجمهوره على الهواء.. تعرف على السبب
بلومبرج : أزمة مضيق هرمز تستنزف مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية
صراع أوروبي على جفارديول.. مانشستر سيتي يتحرك للتجديد وسط اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ
بنتايج وشيكوبانزا يقودان هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة
5 آلاف للجنازة مع حزمة مزايا جديدة.. مفاجأة تنتظر أسر المعلم بعد الوفاة| تفاصيل
أسعار ومواصفات تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: ندرس سحب قوات أمريكية من إيطاليا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس بجدية إمكانية إعادة نشر أو نقل جزء من القوات الأمريكية المتمركزة في القواعد العسكرية داخل إيطاليا، في إطار مراجعة شاملة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا، دون أن يتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، حيث أوضح أنه ما زال في مرحلة التقييم بشأن هذا الملف، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يرفض التعليق على تفاصيل تتعلق بإعادة توزيع القوات في ألمانيا أو أي تحركات محتملة داخل نطاق حلف شمال الأطلسي ناتو، خاصة ما يتعلق بالجبهة الشرقية للحلف.

وفي سياق متصل، امتنع الرئيس الأمريكي عن الإدلاء بأي تصريحات تخص تطورات الملف الإيراني، بما في ذلك مسألة الرد المنتظر من طهران، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في التعليق على هذا الموضوع في الوقت الحالي، في ظل حساسيته السياسية والأمنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الترقب، وسط جهود دبلوماسية متقطعة ومحاولات لاحتواء التوتر المتصاعد بين الجانبين، خاصة في الملفات النووية والإقليمية.

كما تطرق ترامب إلى العلاقات مع إيطاليا، حيث انتقد موقف الحكومة الإيطالية، معتبرًا أنها لم تقدم الدعم الكافي في أوقات سابقة من الأزمات الدولية، رغم ما وصفه بالدور الأمريكي المستمر في دعم حلفائه. 

وأشار إلى أن مسألة التعاون العسكري واللوجستي، بما في ذلك إمكانية توفير كاسحات ألغام، لا تزال محل نقاش ضمن ترتيبات ما بعد الأزمات المرتبطة بالاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن تقييمه للعلاقات مع الدول الحليفة يعتمد على مدى التزامها بالتنسيق المشترك في القضايا الدولية، مؤكدًا أن التعاون داخل حلف الناتو يرتبط بشكل مباشر بمواقف الدول الأعضاء من الملفات الأمنية الكبرى.

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاشات واسعة داخل أوروبا والولايات المتحدة حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في القارة، وتوزيع المسؤوليات الدفاعية بين واشنطن وحلفائها، في وقت تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية عالميًا وتتعقد فيه ملفات الأمن الدولي بشكل ملحوظ.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيطاليا أوروبا القوات الأمريكية واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

ترشيحاتنا

اتصالات

بعد زيادة تكاليف المكالمات في مصر.. الحكومة تعلن استهداف حصيلة ضرائب 32.312 مليار جنيه بالموازنة

جنيهات ذهب

هبط 200.. تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت

سيارات

بالأرقام .. الحكومة ترفع الضرائب والرسوم على السيارات لـ23.5 مليار جنيه و 700.3 مليون لعربيات المعاقين

بالصور

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فؤح شعبان
فؤح شعبان
فؤح شعبان

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد