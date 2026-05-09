قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خان الخليلي في آخر زيارة.. أحمد موسى: ماكرون يتجول مع الرئيس السيسي في قلعة قايتباي بالإسكندرية
خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء العاصمة
كاف يوجه صدمة مدوية لـ صن داونز والجيش الملكي بشأن حكام نهائي إفريقيا
حفاوة استقبال كبيرة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي اصطحب ماكرون في جولة بشوارع الإسكندرية
القصابين تكشف عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2026
أحمد موسى يقدم اعتذارا لجمهوره على الهواء.. تعرف على السبب
بلومبرج : أزمة مضيق هرمز تستنزف مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية
صراع أوروبي على جفارديول.. مانشستر سيتي يتحرك للتجديد وسط اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ
بنتايج وشيكوبانزا يقودان هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة
5 آلاف للجنازة مع حزمة مزايا جديدة.. مفاجأة تنتظر أسر المعلم بعد الوفاة| تفاصيل
أسعار ومواصفات تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: لا مفاوضات مع حزب الله وننتظر رد إيران لفتح مسار دبلوماسي جاد

روبيو
روبيو
القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده لا تعتزم الدخول في أي مفاوضات مع حزب الله، مشددًا على أن التركيز الأمريكي ينصب حاليًا على دعم الحكومة اللبنانية والمؤسسات الرسمية في البلاد، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومنع تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الدولية، أوضح روبيو أن التعامل مع الوضع في لبنان يجب أن يتم عبر القنوات الحكومية الشرعية، وليس من خلال أي أطراف غير حكومية، في إشارة إلى حزب الله، التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. وأضاف أن دعم المؤسسات اللبنانية يمثل الطريق الأمثل لضمان الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وفي سياق متصل، تناول روبيو الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تتلق بعد ردًا رسميًا من طهران بشأن المقترحات المطروحة، معربًا عن أمله في أن يكون الرد الإيراني “جديًا وبناءً” بما يفتح المجال أمام استئناف مسار تفاوضي حقيقي. وقال إن الإدارة الأمريكية تأمل أن يقود هذا المسار إلى “عملية دبلوماسية منظمة وفعّالة” تعالج القضايا العالقة بين الجانبين.

وبحسب التصريحات المنقولة، شدد وزير الخارجية الأميركي على ضرورة تلقي رد إيراني في أقرب وقت ممكن، معتبرًا أن التأخير في الرد لا يخدم جهود خفض التوتر في المنطقة.

كما أشار إلى أن واشنطن تتعامل مع الملف الإيراني بحذر، لكنها تترك الباب مفتوحًا أمام الحلول الدبلوماسية شريطة وجود التزام واضح وجاد من الجانب الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة مرتبطة بملفات متعددة، أبرزها الوضع في لبنان، والتوترات بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى استمرار النقاشات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني ودور الفصائل المسلحة في عدد من دول الشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن الموقف الأمريكي يعكس توجهًا مزدوجًا يقوم على الضغط السياسي والدبلوماسي من جهة، مع الإبقاء على خيار التفاوض مفتوحًا من جهة أخرى، خاصة في ظل تعقيد الملفات الإقليمية وتشابكها.

وفي هذا السياق، تؤكد واشنطن أنها تسعى إلى دعم الاستقرار عبر تقوية الحكومات الرسمية، في مقابل الحد من نفوذ الجماعات المسلحة، مع التركيز على إيجاد مسار تفاوضي مع إيران إذا توفرت “الجدية والالتزام” من جانبها، وفق ما أشار إليه وزير الخارجية الأميركي في تصريحاته الأخيرة.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حزب الله روبيو الحكومة اللبنانية الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية واشنطن الملف الإيراني لبنان إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

ترشيحاتنا

اتصالات

بعد زيادة تكاليف المكالمات في مصر.. الحكومة تعلن استهداف حصيلة ضرائب 32.312 مليار جنيه بالموازنة

جنيهات ذهب

هبط 200.. تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت

سيارات

بالأرقام .. الحكومة ترفع الضرائب والرسوم على السيارات لـ23.5 مليار جنيه و 700.3 مليون لعربيات المعاقين

بالصور

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فؤح شعبان
فؤح شعبان
فؤح شعبان

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد