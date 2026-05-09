قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم البنك الأهلي: المنافسة الثلاثية على لقب الدوري "مثيرة"
تركت عش الزوجية.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب زوجة صياد في كفر الشيخ
السيطرة علي حريق محل مفروشات وأقمشة دون إصابات في المنوفية
اكتشاف حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بفيروس هانتا بإسبانيا
إطلاق مشروع صحي متكامل للمعلمين وتفعيل الكارت الذكي للرعاية الشاملة
الخارجية الفرنسية لـ(أ ش أ): زيارة ماكرون تعزز الشراكة مع مصر وتعكس ثقة باريس بدورها في استقرار المنطقة
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا
سعر الجنيه الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 56 ألف جنيه رغم تراجع الأعيرة
بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولى الابتدائي بالمدارس الرسمية أول يونيو
الداخلية: تحرير 139 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء خلال 24 ساعة
رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توتر خلف الكواليس.. هل بدأت الخلافات تضرب تحالف نتنياهو وترامب؟

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
نوال السيد

رغم التصريحات العلنية التي تؤكد استمرار التنسيق الكامل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت تقارير وتحليلات سياسية تتحدث عن تصاعد التوتر داخل التحالف الذي جمع الرجلين خلال الحرب الأخيرة مع إيران.

وجاءت هذه التكهنات بعد ظهور نتنياهو في تسجيل مصور أكد فيه أنه يتحدث مع ترامب “بشكل شبه يومي”، وأن العلاقة بينهما ما تزال قوية، في محاولة واضحة لنفي ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تراجع مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب خلال الأسابيع الأخيرة.

لكن مراقبين اعتبروا أن الإصرار المتكرر على الحديث عن “العلاقة الممتازة” قد يكون بحد ذاته مؤشرًا على وجود أزمة خلف الكواليس، خاصة مع تزايد التسريبات التي تفيد بأن إسرائيل لم تعد تستشار بشكل كامل في بعض الملفات الحساسة، وعلى رأسها المحادثات المرتبطة بوقف إطلاق النار مع إيران.

حرب لم تسر كما خُطط

بحسب التقرير، فإن نتنياهو لعب دورًا رئيسيًا في إقناع ترامب بضرورة خوض مواجهة مباشرة مع إيران، مستندًا إلى تقديرات تفيد بأن النظام الإيراني ضعيف وأن الحرب ستكون سريعة وتحمل نتائج حاسمة.

وتشير التحليلات إلى أن نتنياهو استغل نجاح العملية الأمريكية ضد فنزويلا في وقت سابق لإقناع ترامب بأن تغيير موازين القوى في إيران سيكون سهلًا وسريعًا، مع وعود بانهيار اقتصادي داخلي وتصاعد احتجاجات شعبية ضد النظام الإيراني.

إلا أن التطورات الميدانية جاءت بعكس التوقعات، حيث تمكنت إيران من الرد بقوة عبر استهداف قواعد أمريكية ومصالح خليجية، إضافة إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ما تسبب بأزمة اقتصادية عالمية وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

كما فشلت الرهانات على حدوث انتفاضة داخلية واسعة في إيران أو انهيار سريع للنظام، بينما تحولت الحرب إلى عبء سياسي وعسكري على واشنطن وتل أبيب معًا.

وتقول مصادر سياسية إن ترامب بدأ يشعر بخيبة أمل متزايدة من نتنياهو بعد أسابيع من اندلاع الحرب، خصوصًا مع تعقد المشهد الميداني وصعوبة تحقيق الأهداف التي وُعد بها.

خلافات متزايدة

التقرير أشار أيضًا إلى أن الولايات المتحدة بدأت خلال المفاوضات غير المباشرة مع إيران في تجاوز إسرائيل جزئيًا، ما أثار استياء داخل الحكومة الإسرائيلية التي شعرت بأنها باتت خارج بعض دوائر القرار.

كما كشفت التصريحات العلنية لترامب عن تباينات واضحة مع نتنياهو، خاصة بعد اعتراض واشنطن على بعض الضربات الإسرائيلية ضد أهداف داخل إيران، حيث قال ترامب في إحدى المناسبات إنه طلب من نتنياهو “التوقف” عن بعض العمليات العسكرية.

وفي خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، نشر ترامب رسالة علنية شدد فيها على أن إسرائيل “لن تقصف لبنان بعد الآن”، في إشارة إلى رغبته في منع اتساع الحرب إقليميًا.

ويرى محللون أن ترامب يسعى حاليًا لإنهاء الملف الإيراني أو تجميده مؤقتًا قبل توجهه إلى ملفات دولية أخرى أكثر أهمية بالنسبة له، خصوصًا العلاقات مع الصين والاقتصاد العالمي.

في المقابل، يراهن نتنياهو على أن اهتمام ترامب سيتحول تدريجيًا إلى قضايا أخرى، ما قد يمنح إسرائيل مساحة أوسع للتحرك لاحقًا، كما حدث في جولات سابقة من التوتر الإقليمي.

ومع اقتراب الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة، تبدو الحرب مع إيران عاملًا قد يؤثر سياسيًا على الرجلين معًا، خاصة إذا استمرت تداعياتها الاقتصادية والعسكرية دون تحقيق نتائج واضحة.

ويختصر أحد المسؤولين الإسرائيليين السابقين المشهد بالقول إن ترامب ونتنياهو “ورطا بعضهما البعض”، في إشارة إلى أن التحالف الوثيق بينهما قد يتحول مع الوقت إلى عبء سياسي يصعب على أي منهما التخلص منه بسهولة.

ترامب نتنياهو دونالد ترامب إيران حرب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

فيروس هانتا

قبل انطلاق موسم الحج .. بيان سعودي هام بشأن فيروس هانتا

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

ترشيحاتنا

العملات الأجنبية

الداخلية: ضبط ما يزيد عن 8 ملايين جنيه إتجار غير مشروع في العملات الأجنبية

دقيق مدعم

الداخلية: ضبط مايزيد عن طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

بعثة الحج

رئيس بعثة الحج الرسمية : تفويج 888 حاجا من المدينة إلى مكة المكرمة

بالصور

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا

ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟

لوك مختلف.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهورها

روجينا
روجينا
روجينا

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد