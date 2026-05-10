سنتاكوم: أجبرنا 61 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء حصار إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتاكوم أنها أجبرت 61 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء حصار إيران البحري.

كما أشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها الى أنها نجحت في تعطيل 4 سفن لضمان الامتثال للحصار.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تنفذ الحصار المفروض على إيران.

ولاحقا ؛ أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، منوها بأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبدالرحمن، اليوم "الأحد"، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث جرى استعراض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء القطرية (قنا).

ونوه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بما قد يترتب على إغلاق مضيق هرمز من تداعيات سلبية على إمدادات الطاقة والغذاء عالميا، وعلى استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد.

وأكد دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، ويحد من احتمالات تجدد التصعيد.

وأشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.