رسالة تهديد جديدة من القيادة المركزية الأمريكية سنتاكوم

أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتاكوم أن القوات الأمريكية المنتشرة في أنحاء المنطقة تظل على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامها.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن "قوة كبيرة" تضم سفناً حربية وطائرات وأفراداً عسكريين أمريكيين تواصل فرض ما وصفته بـ"الحصار" على الموانئ الإيرانية والسفن المرتبطة بها.

وأوضحت القيادة - في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي - أنه "حتى الآن تم توجيه 52 سفينة تجارية إلى العودة إلى الموانئ أو تغيير مسارها، امتثالاً للإجراءات المتخذة."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال - في منشور على منصة “تروث سوشيال” - إن الحصار سيستمر، رغم تعليق مهمة "مشروع الحرية" الخاصة بتأمين عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل مؤقت، وذلك لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع طهران.