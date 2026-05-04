عاجل| القيادة المركزية الأمريكية: أغرقنا 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قال ميسرة بكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إنّ ألمانيا تُعد القاعدة الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية، ليست عسكرية فقط بل طبية ولوجستية، وتمثل عقدة مواصلات بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكأنها قاعدة أمريكية حقيقية، مشيرًا إلى وجود نحو 11 قاعدة أمريكية فيها، إضافة إلى أنها تضم أكبر عدد من الجنود الأمريكيين.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ قرار سحب القوات جاء بعد تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي استهزأ بالرئيس ترامب قبل أيام، قائلًا إن إيران تسخر منه، ما دفع ترامب إلى اتخاذ هذا القرار كرد فعل مباشر في اليوم التالي.

وتابع، أن مشروع الاعتماد الأوروبي على القدرات الذاتية في الأمن بدأ منذ عام 2017، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق أوباما كان قد طلب من الأوروبيين في عام 2015 زيادة إنفاقهم الدفاعي بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران.



ولفت إلى تأسيس "صندوق الدفاع الأوروبي" بقيمة 37 مليار، والعمل على مشاريع عسكرية مشتركة بين فرنسا وألمانيا ودول أخرى، تشمل تطوير دبابات وطائرات.



وأكد أن أوروبا تمتلك إمكانيات عسكرية كبيرة مثل طائرات الرافال والطائرات الشبحية السويدية، إلى جانب أنظمة دفاعية كـ"الباتريوت"، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في هذا المسار خلال العام الماضي.