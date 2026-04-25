رغم حصار ترامب.. عبور 5 سفن مرتبطة بموانئ إيرانية لمضيق هرمز

عبرت 8 سفن مضيق هرمز في الاتجاهين، منذ صباح اليوم، في مؤشر على استمرار الحركة عند مستويات محدودة للغاية، داخل أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، بحسب بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك.

وتشير البيانات إلى عبور 5 سفن المضيق قادمة من موانئ إيرانية، إلى جانب عبور سفينة أخرى ترفع العلم الإيراني، فيما بقيت سفينتان عبرتا المضيق غير مخالفتين للحظر الأمريكي الذي فرضته واشنطن على إيران.

وعبرت 5 سفن مضيق هرمز، قادمة من موانئ إيرانية، هي أوميكرون نيكوسك (OMICRON NIKOSK)، ومحمدي 12818 (MOAMADI 12818)، وكارين (KAREN)، وآنا (ANNA)، وشيني مارو (SHINEI MARU)، وذكرت هذه السفن في بيانات وجهتها الملاحية أنها متجهة إلى موانئ إيرانية وإماراتية وعُمانية.

كما عبرت سفينة الشحن بركات 13104 (BARKAT13104) التي ترفع العلم الإيراني، قادمة من ميناء شناص في سلطنة عُمان، ومتجهة إلى ميناء الشارقة الإماراتي.

ووفقا للبيانات، عبرت سفينتا البضائع آنا (ANNA) وأرتام (ARTAM) المضيق قادمتين من مينائي الرشيد في الإمارات، والشعيبة في الكويت، وبفحص سجل ملكية السفينتين، تبين أن تديرهما شركتان مقرهما في الإمارات.

وتشير هذه الحركة المحدودة إلى أن المضيق ما زال يعمل تحت ضغط أمني وسياسي شديد، إذ لا تزال معظم السفن التجارية تتجنب العبور أو تنتظر ضمانات أوضح بشأن سلامة الملاحة، في ظل الحصار البحري الأمريكي المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، والإجراءات الإيرانية المقابلة داخل المضيق.