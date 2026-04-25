الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس الفلسطيني يشارك في أول انتخابات محلية بفلسطين منذ 7 أكتوبر

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس
محمد على

 
أدلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بصوته في انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026، في مركز اقتراع بمدرسة المستقبل الصالح بمدينة البيرة.

وقال الرئيس عقب الإدلاء بصوته: "نحن سعداء جدًا بإجراء الانتخابات رغم كل الصعاب، وحريصون على إجرائها في مواعيدها".

وأضاف: "جرى خلال العام تنظيم انتخابات الشبيبة الطلابية والهيئات المحلية، وسيتبعها انتخابات حركة فتح ثم المجلس الوطني الفلسطيني".

وأكد عباس أن فلسطين تؤمن بالديمقراطية والتعددية، وتستحق دولة مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رامي الحمد الله، إن الانتخابات المحلية تُجرى لأول مرة في مرحلة واحدة، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت بلغت نحو 25 %.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد السبت في مقر لجنة الانتخابات بمدينة البيرة، أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ومنتظم، وأن نسب المشاركة تُحدَّث بشكل مستمر.

وأكد الحمد الله أن إجراء الانتخابات في دير البلح وسط قطاع غزة يعكس وحدة الجغرافيا الفلسطينية، موضحًا أن اختيارها جاء لكونها الأقل تضررًا في ظل الظروف الصعبة والدمار الواسع في القطاع.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات هي المرجعية لجميع العمليات الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينًا أن عدد المؤهلين للاقتراع يبلغ نحو مليون و30 ألف ناخب، بينهم نحو 70 ألفًا في دير البلح، موزعين على 11 مركز اقتراع، معظمها داخل خيام، إضافة إلى مراكز تم توفيرها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن العملية الانتخابية جرى تأمينها عبر ترتيبات لوجستية وتنظيمية، وأنها تسير بشكل طبيعي، لافتًا النظر إلى اختلاف أوقات الاقتراع بين غزة والضفة الغربية بسبب انقطاع الكهرباء، حيث تنتهي في غزة الساعة الخامسة مساءً وفي الضفة الساعة السابعة مساءً.

ودعا الناخبين إلى المشاركة الواسعة في هذا “العرس الديمقراطي”.

 فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح السبت لانتخاب ممثليهم في 183 هيئة محلية، عبر 491 مركز اقتراع تضم 1922 محطة، وتستمر العملية حتى الساعة السابعة مساءً.

وتشمل الانتخابات 90 مجلسًا بلديًا، من بينها بلدية دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحًا، إضافة إلى 93 مجلسًا قرويًا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحًا.

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

الأجهزة

مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

