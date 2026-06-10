قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لدول حوض النيل: لا نطلب سوى الالتزام بالقانون الدولي وعدم الإضرار بأي طرف
مجموعة مصر.. إيران تخطر «فيفا» : سننسحب من المباريات لهذا السبب
وزير الخارجية: حرص مصري بالغ على مصالح الأشقاء الفلسطينيين ورفض مخططات تصفية القضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة حاسمة من قلب القاهرة: نرفض الإجراءات الأحادية في ملف النيل
الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة وتحسن الأجواء تدريجيًا
وسط التوترات الإقليمية.. مصر تغلق ملف مديونيات البترول وتجذب الاستثمارات
أدنى مستوى في 3 شهور .. أسعار الذهب تواصل التراجع
الرئيس السيسي: نسعى لتعزيز التبادل التجاري مع الكونغو وتعزيز الشراكات في مشروعات الموارد المائية
الخارجية: قمة منتصف العام تبحث القضايا الأفريقية وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية
صدمة جديدة للزمالك.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ويرفع عدد القضايا إلى 17
صور أقمار صناعية تثير الجدل.. تقارير إسرائيلية تؤكد إصابة قاعدة «رامات ديفيد» بصاروخ إيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مخططو أمن كأس العالم يتسابقون لمواجهة مخاطر الطائرات المُسيّرة

كأس العالم
كأس العالم
قسم الرياضة

يستعد مخططو أمن كأس العالم لمواجهة احتمال أن تُشكّل الطائرات المسيّرة أحد أخطر التهديدات التي قد تواجه البطولة، حيث يسعى المسؤولون لحماية الملاعب، ومناطق المشجعين، وفنادق الفرق، ومواقع التدريب، وخطوط النقل عبر العديد من المدن والمناطق الأمريكية.

وأشار مسئولون تنفيذيون في القطاع ومسؤولون أمريكيون إلى أن التهديد يتراوح بين إهمال بعض المتفرجين الذين يسعون لنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وبين قيام مشغلي الطائرات المسيّرة بالمراقبة أو محاولة تعطيل المباريات.

وقالت ميليسا سويشر، رئيسة قسم الإيرادات في شركة SkySafe، المتخصصة في كشف الطائرات المسيّرة وأمن المجال الجوي، إن الطائرات منخفضة التكلفة قد "غيّرت جذريًا" خطط الأمن للأحداث الرياضية الكبرى، لقدرتها على دخول المناطق المحظورة قبل أن تتمكن السلطات من التدخل.

مخاطر كأس العالم

وأضافت سويشر: "يمكن لطائرة مسيّرة سعرها ألف دولار، تسير بسرعة تتراوح بين 40 و45 ميلاً في الساعة، أن تقطع مسافة ميلين في أقل من ثلاث دقائق. وبحلول الوقت الذي يراها فيه أحدهم، يكون الأمر قد انتهى بالفعل".

وقالت سويشر إن الاستخدام الأرجح للطائرات المسيّرة خلال كأس العالم قد يكون لأغراض المراقبة بدلاً من حمل حمولة. 

وأضافت أنه يمكن استخدامها لدراسة أنماط الأمن، ومراقبة تحركات الفرق، أو الحصول على لقطات غير مصرح بها. كما أشارت إلى أن بعضها قد يُشغّل من قبل هواة أو إعلاميين أو مشجعين لا يدركون القيود المؤقتة المفروضة على الطيران.

كأس العالم أمن كأس العالم البطولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كأس العالم

شرب الماء.. قرار فيفا فرصة مربحة للقنوات التليفزيونية بكأس العالم

كلود لو روا

المدرب المخضرم لو روا يتولى تدريب منتخب جمهورية الكونغو

دوكو

سنصبح خصمين.. نجم بلجيكا يتحدى منتخب مصر قبل مواجهة كأس العالم

بالصور

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ليس الليمون فقط .. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد