المجموعة الثانية عشرة تشعل كأس العالم 2026.. إنجلترا في مواجهة كرواتيا وغانا وبنما

أسفرت قرعة المجموعة الثانية عشرة (المجموعة L) في بطولة كأس العالم 2026 عن منافسات قوية ومثيرة، بعدما جمعت بين منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا وبنما.





ويدخل المنتخب الإنجليزي البطولة مرشحًا لصدارة المجموعة، مستندًا إلى تاريخه العريق وتصنيفه الرابع عالميًا، حيث يسعى لاستعادة أمجاد التتويج بالمونديال للمرة الأولى منذ لقبه الوحيد عام 1966.





في المقابل، يطمح المنتخب الكرواتي إلى مواصلة حضوره القوي في البطولات الكبرى، بعدما حقق أفضل إنجاز في تاريخه بالوصول إلى نهائي مونديال 2018، معتمدًا على خبراته الكبيرة في المحافل الدولية





أما منتخب غانا، صاحب الإنجاز التاريخي بالوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2010، فيأمل في استعادة بريقه العالمي وتحقيق مفاجأة جديدة أمام منافسين أقوياء. فيما يدخل منتخب بنما البطولة بطموح تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعد مشاركتين سابقتين في المونديال.





وتنطلق مباريات المجموعة بمواجهة نارية بين إنجلترا وكرواتيا، بينما يلتقي غانا مع بنما في الجولة الأولى، في مجموعة يتوقع الكثيرون أن تشهد صراعًا قويًا .