إيران تهدد بالانسحاب من مباريات كأس العالم بسبب الشعارات السياسية

كشفت تقارير إعلامية إيرانية عن احتمال وقوع أزمة خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما لوحت السلطات الإيرانية بإمكانية انسحاب منتخبها من المباريات في حال شهدت المدرجات أي هتافات أو شعارات سياسية موجهة ضد قيادات البلاد.

ونقل موقع "فارزش 3" الإيراني تصريحات لوزير الرياضة أحمد دنيامالي، أكد خلالها أن بلاده أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بموقفها بشأن أي مظاهر سياسية قد تظهر خلال مباريات المنتخب في البطولة.

وأوضح دنيامالي أن الاتحاد الإيراني شدد على أن لاعبي المنتخب سيغادرون أرض الملعب فور سماع أي شعارات سياسية داخل المدرجات، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ الحياد الرياضي.

وأضاف وزير الرياضة الإيراني أن بلاده طالبت أيضًا بالاعتراف بالعلم الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط داخل الملاعب، مع رفض ظهور أي رموز أو أعلام أخرى، وعلى رأسها العلم الفارسي القديم الذي يحمل شعار الأسد والشمس.

وأشار إلى أن المنتخب الإيراني قد يتخذ قرار الانسحاب من المباراة في حال ظهور تلك الرموز أو الشعارات خلال المنافسات، مؤكدًا أن هذا الموقف تم إبلاغه بشكل رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.