وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية على المجاري الدولية المائية العابرة للحدود

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه يجب احترام قواعد القانون الدولي ونرفض أي إجراءات أحادية على المجاري الدولية المائية العابرة للحدود وفي مقدمتها نهر النيل .



وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيريتري، :" تناولت المباحثات الرئاسية بين الرئيس السيسي ورئيس إريتريا حرب إيران والقضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع مع التأكيد على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتابع بدر عبد العاطي :" الاتفاق على ضرورة احترام القانون الدولي ورفض الاحتلال العسكري ورفض أي خيار عسكري والتاكيد على أهمية الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية للنزاعات".

وأكمل بدر عبد العاطي، أن التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

