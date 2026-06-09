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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر والسعودية تشددان على خفض التصعيد ودعم استقرار الشرق الأوسط

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي يوم الثلاثاء ٩ يونيو بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والبناء على ما تشهده العلاقات من تطور متنامٍ وتنسيق وثيق في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم المسار الدبلوماسي لاحتواء التوترات وخفض التصعيد والحفاظ على أمن الإقليم واستقراره.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الجارية لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، بما يمهد الطريق لإطلاق مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة من داخل القطاع، وصولاً إلى تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان، مؤكدين أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن ١٧٠١.

وفيما يتعلق بالسودان، شدد الوزيران على أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات تستهدف إنشاء كيانات موازية أو المساس بمؤسسات الدولة السودانية، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار ودعم المسار السياسي السوداني-السوداني.

وأكد الوزيران في ختام الاتصال علي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا الإقليمية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الأمير فيصل بن فرحان المملكة العربية السعودية مصر قطاع غزة

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