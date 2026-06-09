وزير الخارجية وممثلة الاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وجهود التهدئة

تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من السيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، مساء يوم الاثنين ٨ يونيو، في إطار التشاور الدورى بينهما لمناقشة التطورات الاقليمية.

تبادل الجانبان الرؤى والتقديرات حول مسار المفاوضات الأمريكية–الإيرانية والتطورات الخطيرة الأخيرة وتداعياتها على سير المفاوضات، وقد أطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الأوروبية على مستجدات الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، منوهاً بأهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

ومن جانبها، ثمنت المسئولة الأوروبية الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد الإقليمي وسرعة التوصل لاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مؤكدة التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.