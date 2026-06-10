وزير الخارجية الأوكراني السابق: بوتين لم يستجب إلى نداء زيلينسكي لتحقيق السلام

قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني السابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يستجب لنداء الرئيس الأوكراني الداعي إلى السلام، وفضّل الرد برسائل موجهة إلى الجيش الروسي، مفادها: "استمروا في أداء مهامكم"، وهذا يعكس التزامًا واضحًا بالأهداف الروسية المعلنة، سواء المتعلقة بالعمليات العسكرية أو ما تصفه موسكو بتحقيق مكاسب ميدانية.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه قبل الغزو الروسي في فبراير 2022، كان العديد من المحللين يجادلون بأن أوكرانيا لا تملك أي فرصة للصمود أمام القوة العسكرية الروسية.

أوضح أن اليوم، وعلى الرغم من تلك التوقعات، نرى أن أوكرانيا باتت قادرة عبر صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على تنفيذ ضربات وصلت لأول مرة إلى أهداف بحرية داخل سانت بطرسبرج، وذلك بالتزامن مع استعداد الرئيس بوتين للحديث في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي.

ولفت إلى أن هذه التطورات تمثل ردًا عمليًا على تلك التقديرات التي كانت تقول إن قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع غير مستدامة، إذ إن الواقع الميداني ما زال يُظهر قدرة أوكرانيا على إرباك المشهد وتنفيذ عمليات مؤثرة رغم طول أمد الحرب.