قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحطم مروحية عسكرية باكستانية في كشمير ومقتل طاقمها
هيئة الاستثمار تعلن إعادة هندسة إجراءات تراخيص 270 نشاطًا اقتصاديًا وتطوير منصة رقمية لخدمة المستثمرين
عيار 21 يتراجع 265 جنيهًا و24 يهبط بأكثر من 300 جنيه.. أسعار الذهب الآن
مدبولي: عائد صفقة محطة جبل الزيت البالغة 420 مليون دولار سيوجه إلى المالية لخفض الدين
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بقصر الاتحادية لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مونديال 2026.. قائمة منتخب غانا والقيمة التسويقية للاعبين
صفر دولار.. مدبولي: سداد كافة مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية
الرابط والخطوات.. طريقة الاستعلام وسداد المخالفات المرورية أونلاين 2026
بعد موجة صعود قوية.. أسعار النفط تستقر وسط ترقب تطورات الحرب
رئيس الوزراء: توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين لأول مرة في تاريخ مصر
أساطير بلا مونديال.. نجوم صنعوا المجد وحرمهم القدر من كأس العالم
ريال مدريد يؤمّن دفاعه.. روديجر يواصل رحلته في سانتياجو برنابيو حتى 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية الأوكراني السابق: بوتين لم يستجب إلى نداء زيلينسكي لتحقيق السلام

بوتين
بوتين
البهى عمرو

قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني السابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يستجب لنداء الرئيس الأوكراني الداعي إلى السلام، وفضّل الرد برسائل موجهة إلى الجيش الروسي، مفادها: "استمروا في أداء مهامكم"، وهذا يعكس التزامًا واضحًا بالأهداف الروسية المعلنة، سواء المتعلقة بالعمليات العسكرية أو ما تصفه موسكو بتحقيق مكاسب ميدانية.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية،  أنه قبل الغزو الروسي في فبراير 2022، كان العديد من المحللين يجادلون بأن أوكرانيا لا تملك أي فرصة للصمود أمام القوة العسكرية الروسية.

أوضح أن اليوم، وعلى الرغم من تلك التوقعات، نرى أن أوكرانيا باتت قادرة عبر صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على تنفيذ ضربات وصلت لأول مرة إلى أهداف بحرية داخل سانت بطرسبرج، وذلك بالتزامن مع استعداد الرئيس بوتين للحديث في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي.

ولفت إلى أن هذه التطورات تمثل ردًا عمليًا على تلك التقديرات التي كانت تقول إن قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع غير مستدامة، إذ إن الواقع الميداني ما زال يُظهر قدرة أوكرانيا على إرباك المشهد وتنفيذ عمليات مؤثرة رغم طول أمد الحرب.

وزير الخارجية الأوكراني زيلينسكي بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأوكراني موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

صلاح محسن

«قالولي معندناش مهاجم ولازم ترجع».. صلاح محسن يكشف عن كواليس حديثه مع لاعبي الأهلي الحاليين

خالد الغندور

خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا

ترشيحاتنا

رئيسة القومي للمرأة تشارك في ورشة عمل لمنظمة المرأة العربية حول الرسائل والأطروحات الفائزة بجائزتها في نسختها الاولى

رئيسة القومي للمرأة: تمكين النساء أصبح ضرورة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي

اجتماع الحكومة

رئيس الوزراء يوجه بتسريع وتيرة الاننتهاء من المرحلة الأولى من حياة كريمة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل مجلس المفوضية الجديد للرهبنة الكرملية بمصر

بالصور

وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف سبب المرض والأعراض تشبه نزلة البرد

بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة

الالتزام بالضوابط الامتحانية.. وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية بفاقوس

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

أكد انتظام الامتحانات.. وكيل أول تعليم الشرقية يتابع لجان الشهادة الإعدادية بأبوكبير

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد