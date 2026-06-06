مسيرات أوكرانية تستهدف محيط سانت بطرسبرج قبيل ختام منتدى بوتين الاقتصادي

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شنت أوكرانيا هجوماً بطائرات مسيرة استهدف مناطق قرب مدينة سانت بطرسبرج الروسية، في تصعيد جديد جاء قبيل اختتام المنتدى الاقتصادي الدولي في المدينة، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للترويج للاقتصاد الروسي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تأتي الهجمات بعد ساعات من تصريح بوتين بأنه لا يرى جدوى من عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم تلقيه رسالة من الأخير تدعو إلى إجراء محادثات سلام مباشرة.

وقال الرئيس الأوكراني -في منشور عبر منصة "إكس" اليوم السبت- إن الطائرات المسيرة الأوكرانية استهدفت "مخازن أسلحة تابعة للبحرية الروسية وقاعدة عسكرية في كرونشتادت" بمنطقة سانت بطرسبرج، إضافة إلى مستودع نفطي في إقليم كراسنودار جنوب روسيا.

وأضاف "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، لكن حاكم روسيا يريد مواصلة القتال".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية.

جاءت الضربات قبل ساعات من اختتام منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي يُطلق عليه أحياناً "دافوس بوتين"، نظراً لأهميته السياسية والاقتصادية بالنسبة للكرملين.

وكانت أوكرانيا قد استهدفت في وقت سابق من الأسبوع أطراف مدينة سانت بطرسبرج بطائرات مسيرة بالتزامن مع انطلاق أعمال المنتدى.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي، غدا الأحد، قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في لندن لبحث سبل تعزيز الدعم لأوكرانيا ومناقشة آفاق استئناف جهود السلام.