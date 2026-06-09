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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: لا خطط لإجراء مكالمة بين بوتين وترامب

بيسكوف
بيسكوف
محمد على

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد حاليًا أي خطط لإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا أن المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يواصلان التواصل مع كل من روسيا وأوكرانيا.

كان ويتكوف وكوشنر قد شاركا سابقًا في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، والتي توقفت في فبراير الماضي بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملاً عسكريًا ضد إيران.

قال بيسكوف"عملية الوساطة بشأن أوكرانيا معلقة حالياً. ومع ذلك، يحافظ المفاوضون الأمريكيون على اتصالاتهم، وتستمر المناقشات معنا عبر القنوات القائمة ومع الأوكرانيين. لا يوجد موعد محدد لزيارتهم حتى الآن، لكننا سنكون سعداء باستقبالهم في روسيا في أي وقت".

ويتكوف وكوشنر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  إنه أجرى محادثة "إيجابية" مع ويتكوف وكوشنر، وأشاد بما وصفه باستعدادهما للعمل على تسوية الحرب الأوكرانية في الأسابيع المقبلة.

وقال بيسكوف إن الكرملين لم يتم إبلاغه بتلك المكالمة من قبل الجانب الأمريكي.

ورداً على سؤال حول جهود الوساطة المحتملة من جانب أوروبا، قال بيسكوف إن روسيا تعتبر حالياً مثل هذا التدخل "غير مقبول".

وقال: "أولاً وقبل كل شيء، من المرجح أن يكون بدء جهود الوساطة من خلال طرح شروط معينة على روسيا أمراً غير منطقي وخاطئ... لكن الأمر الرئيسي هو أنه، على حد علمنا، فإن الأوروبيين أكثر ميلاً إلى التركيز على مواصلة الحرب بدلاً من محادثات السلام".

الكرملين ديمتري بيسكوف ترامب بوتين روسيا وأوكرانيا

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